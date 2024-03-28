Происшествия 28 марта 2024, 16:55 Житель Новой Таволжанки в Белгородской области пострадал при атаке ВСУ Медиасток.рф

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Украинский беспилотник атаковал Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель — в момент атаки он был на улице», — написал Гладков в Telegram-канале.

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По его словам, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и рук. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу.

В территории принадлежащего ему дома повреждения получила хозяйственная постройка и забор.

Губернатор Белгородской области также сообщил об атаке БПЛА на поселок Томаровка в Яковлевском городском округе. Там загорелась трава на площади около 400 квадратных метров, но пострадавших нет. Пожарные ликвидировали возгорание.