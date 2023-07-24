24 июля 2023, 09:43
Житель Новой Москвы обнаружил на своем участке беспилотник. Он оказался игрушечным
Источник «360»: беспилотник рухнул на территории частного дома в Новой Москве
Житель деревни Постниково в Новой Москве обнаружил беспилотник на своем участке. Квадрокоптер упал по адресу: 4-я Апрельская улица, дом № 6. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Небольшой летательный аппарат, размером 30 на 30 сантиметров, он нашел в кустах малины. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов и спасателей. Обстоятельства выяснят.
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Ранее один из перехваченных 24 июля в Москве украинских беспилотников рухнул на улице Лихачева. Пострадало остекление бизнес-центра.
Второй беспилотник рухнул на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Минобороны России сообщило, что их обезвредили при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
Москва 2023
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