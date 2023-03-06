Происшествия 06 марта 2023, 10:24 Житель Новой Каховки погиб под обстрелом со стороны Украины Минздрав Херсонской области: в Новой Каховке при обстреле ВСУ погиб один человек Министерства здравоохранения Херсонской области / Telegram

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Вооруженные силы Украины 5 марта обстреляли Новую Каховку. Два местных жителя пострадали, один погиб, сообщил Минздрав Херсонской области.

После атаки врачи скорой помощи приехали на место и оказали первую помощь. Два человека получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Одного человека спасти не удалось.

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«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Наше ведомство выражает соболезнование близким погибшего человека», — сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

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Удар из артиллерийских орудий нанесли по улице Куйбышева, рассказала администрация Новокаховского городского округа. Погиб пенсионер. Мужчину и женщину госпитализировали с ранениями грудной клетки и головы. Украинские войска повредили линии электропередач и газопровод, без света остались дома на улицах Куйбышева, Толбухина и Советская.