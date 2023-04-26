Происшествия 26 апреля 2023, 17:20 Житель Нового Уренгоя заплатит 200 тысяч рублей за пьяное вождение

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Суд обязал жителя Нового Уренгоя выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей после того, как он во второй раз попался пьяным за рулем. Об этом сообщил «Ямал медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Осенью прошлого года местного жителя привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Суд поддержал гособвинение, виновного лишили водительского удостоверения сроком почти на три года.

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Отмечается, что мужчина раскаялся и признал свою вину.