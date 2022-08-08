Житель Нового Уренгоя набросился на полицейского

В Новом Уренгое мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на одного из стражей порядка в отделении полиции. Об этом написал сайт «Красный север».

По информации правоохранителей, это случилось накануне в одном из районов Нового Уренгоя. На мужчину пожаловалась местная жительница, которая заявила, что он нарушает общественный порядок. Правоохранители прибыли на указанное место, задержали нетрезвого дебошира и доставили его в отделение, сообщило ИА Nation News.

Находясь в участке, задержанный набросился на одного из полицейских и повредил его фирменное обмундирование. Хулигана обязали выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.