Житель Ноябрьска заплатил 50 тысяч мошенникам, предлагавшим интим-услуги

Житель Ноябрьска стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал полицейским о том, что обратился за интим-услугами и внес предоплату в размере 50 тысяч рублей, однако желанного так и не получил. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

Пострадавший рассказал, что нашел в интернете объявление по оказанию интим-услуг. Он позвонил по указанному номеру. Собеседник попросил мужчину внести предоплату, а после того, как получил деньги, перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.