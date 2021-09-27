Житель Ноябрьска скончался во время охоты

Тело жителя Ноябрьска нашли накануне в лесу, в 25 километрах от города. Первым забил тревогу его сын, который не дождался отца дома. Он рассказал об случившимся полиции и лично отправился на поиски. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

По версии следствия, охотник пытался погрузить на тележку болотоход, но тот покатился и придавил своей тяжестью мужчину. Вероятнее всего, он не смог выбраться из-под него самостоятельно.

Из-за того, что тело мужчины находилось в воде, у следствия имеются предположения, что охотник мог замерзнуть или захлебнуться. Точная причина смерти будет установлена на судебно-медицинской экспертизе. В ведомстве добавили, что следов криминальной смерти при осмотре обнаружено не было.