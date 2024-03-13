13 марта 2024, 12:14
Житель Ноябрьска предстанет перед судом за нападение с ножом на знакомого
В Ноябрьске пройдет суд над местным жителем, который напал на своего приятеля с ножом во время отдыха в кафе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.
Ведомство сообщило, что мужчина несколько раз ударил ножом в грудь 34-летнего знакомого. Остановить злоумышленника смогли другие посетители заведения. Пострадавшего сразу же передали медикам.
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Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд. Сообщается, что летом 2023 года в том же кафе произошла перестрелка.
Суд
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