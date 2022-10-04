Житель Нижневартовска украл у начальника 300 тысяч, чтобы закрыть долги | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

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Viber Житель Нижневартовска украл у начальника 300 тысяч, чтобы закрыть долги

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Жителя Нижневартовска подозревают в краже крупной суммы денег у его начальника. Об этом рассказало Ura.ru.

По версии следствия, мужчина имел финансовые обязательства перед банком, которые не мог выплатить. Чтобы получить деньги, он сымитировал ограбление на предприятии.

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«Для этого подозреваемый сымитировал кражу: запер за собой замок, попытался приподнять входную дверь и разбил окно, разбросал вещи по офису, а для большей убедительности подкинул небольшую трубу, как орудие. Во время обыска украденное оборудование было найдено, кроме того были обнаружены денежные средства в размере более 300 тысяч», — сообщили в полиции.

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Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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