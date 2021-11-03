Житель Нижневартовска «инвестировал» в компанию мошенников 6 миллионов рублей

Житель Нижневартовска потерял почти шесть миллионов рублей в попытке заняться инвестициями. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на УМВД.

Мужчина нашел рекламу инвестиций в интернете и захотел вложиться в акции. Сначала он внес 11 тысяч рублей, а потом еще 100 тысяч. После этого ему удалось вывести 96 тысяч прибыли. Тогда мужчина взял пять кредитов на сумму 5,9 миллиона рублей и вложил все деньги. Когда прибыль удвоилась, он попытался вывести ее, но сделать это не получилось, а «менеджеры» перестали выходить на связь.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.