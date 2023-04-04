Происшествия 04 апреля 2023, 19:06 Житель Нижнего Тагила осудили почти на 9 лет за то, что он насмерть забил знакомого

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в том, что он до смерти избил своего знакомого. Об это сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в 2019 году обвиняемый выпил и решил отомстить знакомому, который до этого дал против него показания в полиции. Мужчина подкараулил обидчика и сильно его избил, нанеся не менее 20 ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговором ему назначили восемь лет и 10 месяцев тюрьмы.

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