Житель Нижнего Тагила изрезал себя бритвой на глазах у полицейских

Житель Нижнего Тагила, который ранее был неоднократно судим, изрезал себя на глазах у сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские задержали мужчину за то, что он находился в нетрезвом состоянии в общественном месте. В ходе проверки информации выяснилось, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Когда нарушителя доставили в отделение полиции, он, чтобы избежать наказания, достал лезвие и начал наносить себе ранения. Травмы оказались несерьезными, поэтому госпитализация ему не понадобилась. В этот раз ему удалось отделаться штрафом, передали «Дни.ру».