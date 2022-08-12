Житель Нижнего Тагила едва не убил коллегу из-за двух конфет

В Нижнем Тагиле полиция расследует дело, связанное с нападением 44-летнего мужчины на своего коллегу по работе. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, причиной конфликта стали две конфеты. Инцидент произошел еще в мае в селе Мокроусское. Мужчина обвинил своего коллегу по работе в том, что тот взял из его бытовки две конфеты. Затем он сходил за ножом и нанес им несколько ударов в грудь и шею потерпевшего.

Вовремя прибывшим медикам удалось спасти жизнь пострадавшему. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.