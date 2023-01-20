Происшествия 20 января 2023, 21:37 Житель Нижнего Тагила чуть не утонул в проруби на Крещение МЧС сообщило о спасении жителя Нижнего Тагила во время крещенского купания

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Мужчина потерял сознание во время окунания в крещенскую купель. Находившиеся рядом люди вовремя это заметили и успели вытащить его из воды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Это была официально оборудованная купель. Помощь спасателей не понадобилась, ему помогли очевидцы из воды выбраться. Очевидцы находились ближе, но спасатели были в готовности, медик дежурил», — пояснили в ведомстве.

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Как заявили в епархиальном управлении Нижнетагильской епархии, мужчина потерял сознание из-за неправильного погружения. Он нырнул в воду с парапета с головой, чего делать было нельзя. Госпитализация тагильцу не понадобилась.

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«Батюшки стараются это озвучивать, также нельзя погружаться на полный желудок, нужно, конечно, делать это трезвым», — напомнили в управлении.

Ранее в соцсетях появился ролик, снятый у одной из крещенских купелей в Нижнем Тагиле. На кадрах было видно, что в воду заходили сразу несколько человек. Один из них заметил, что мужчина потерял сознание. Он сразу подхватил тонущего под руку, а затем ему помогли вытащить мужчину из купели подбежавшие люди.