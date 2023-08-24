Происшествия 24 августа 2023, 15:50 Житель Нижнего Новгорода в нетрезвом состоянии угнал авто и попал в аварию

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В Нижнем Новгороде следствие завело уголовное дело по факту угона автомобиля у 19-летнего местного жителя. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации правоохранителей, житель Нижнего Новгорода, находясь в нетрезвом состоянии, угнал машину, воспользовавшись оставленными ключами, и врезался на ней в столб на остановке общественного транспорта. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

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Нижегородца могут лишить свободы на срок до пяти лет.