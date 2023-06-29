Происшествия 29 июня 2023, 13:43 Житель Нижнего Новгорода украл из цветочного магазина 51 розу для девушки и стал фигурантом уголовного дела

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Следователи возбудили уголовное дело против жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода, который украл букет из цветочного магазина. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Один из посетителей магазина забрал из вазы букет из 51 красной розы стоимостью пять тысяч рублей и спешно ушел, украденные цветы мужчина подарил своей девушке.

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Отмечается, что в момент кражи местный житель находился в состоянии опьянения.