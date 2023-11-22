Происшествия 22 ноября 2023, 14:50 Житель Нижнего Новгорода украл 50 метров кабеля с крыши многоэтажки

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Житель Нижнего Новгорода срезал и унес 50 метров кабеля с крыши многоэтажного дома по улице Даргомыжского. Об этом сообщило агентство «Время Н».

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признал вину и рассказал, что похищенное сдал в лом, а вырученные деньги потратил.

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Отмечается, что местного жителя отправили под подписку о невыезде, ранее 47-летний нижегородец уже был судим.