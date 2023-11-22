22 ноября 2023, 14:50
Житель Нижнего Новгорода украл 50 метров кабеля с крыши многоэтажки
Житель Нижнего Новгорода срезал и унес 50 метров кабеля с крыши многоэтажного дома по улице Даргомыжского. Об этом сообщило агентство «Время Н».
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признал вину и рассказал, что похищенное сдал в лом, а вырученные деньги потратил.
Реклама
Отмечается, что местного жителя отправили под подписку о невыезде, ранее 47-летний нижегородец уже был судим.
Кражи
Реклама
Реклама