Жителя Нижнего Новгорода будут судить за взрыв газа, из-за которого пострадали 8 человек

Жителя Нижнего Новгорода будут судить за взрыв газа, который произошел по его вине. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

Ситуация произошла 19 апреля 2021 года в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Там произошел взрыв газа, из-за которого восемь человек получили травмы. Кроме того, под завалами погиб младенец.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело. По их версии, мастер газоснабжающей организации поручил сотрудникам Дальнеконстантиновской РЭГС подключить помещение к газу. Однако он не удостоверился в состоянии отключающих устройств, из-за чего в дальнейшем произошла утечка. Свою вину злоумышленник не признал.