Житель Нижнего Новгорода ранил себя из ружья во время охоты на лису

Житель Нижнего Новгорода получил пулю из собственного ружья в попытке добить убегающую лису во время охоты.

Как сообщает newsnn.ru, во время охоты с друзьями в Балахнинском районе мужчина подстрелил лису. Но, упав после выстрела, лиса поднялась и побежала.

После чего охотник произвел еще один выстрел и подошел к лисе, чтобы добить ее прикладом. Но неожиданно ружье самопроизвольно выстрелило, и пуля оказалась в ноге мужчины.

Он был доставлен друзьями в местную райбольницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.