Происшествия 31 января 2024, 15:14 Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за ДТП, в котором погибла женщина

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Нижегородский районный суд рассмотрит дело местного жителя, который насмерть сбил пешехода на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, осенью прошлого года водитель за рулем легкового автомобиля Kia Rio не заметил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

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Отмечается, что 37-летний подозреваемый полностью признал свою вину.