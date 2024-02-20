Происшествия 20 февраля 2024, 14:50 Житель Нижнего Новгорода попал под статью за хранение самодельного пистолета и винтовки Мосина

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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ходе обысков у фигуранта изъяли винтовку Мосина, самодельный пистолет и обрез ружья. Часть опасных предметов мужчина приобрел через интернет.

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Предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.