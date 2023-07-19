Происшествия 19 июля 2023, 11:40 Житель Нижнего Новгорода получил срок за ДТП с тремя погибшими

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В Нижнем Новгороде вынесли приговор местному жителю, который в декабре прошлого года совершил ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина, перевозя на пассажирском сидении малолетнего сына, заснул за рулем и врезался в Renault Logan. В аварии погибли водитель и двое пассажиров встречного автомобиля.

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Обвиняемого приговорили к 2,5 года колонии-поселения, а также лишили его водительских прав на два года и 11 месяцев.