Происшествия 30 марта 2023, 18:20 Житель Нижнего Новгорода по льдинам перебрался на остров Гребневские пески

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Житель Нижнего Новгорода по льдинам перебрался на остров Гребневские пески в попытке убежать от спасателей. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

Ситуация произошла 29 марта. Спасателям в 17:42 поступило сообщение о том, что на льдине по Оке под метромостом план мужчина. Он направлялся в сторону Канавинского моста. Увидев сотрудников МЧС, мужчина побежал в сторону острова.

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К спасению мужчины привлекли шестерых спасателей. Часть из них работали с берега, остальные — с воды. В 20:37 мужчину передали службам оперативного реагирования.