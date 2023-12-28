28 декабря 2023, 17:30
Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам 4 миллиона рублей, желая заработать на криптобирже
Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке увеличить свой доход с помощью криптобиржи. Он перевел злоумышленникам более четырех миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Мужчине предложили стать инвестором, для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов. В течение месяца нижегородец переводил деньги через мобильное приложение на неизвестные счета.
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Местный житель так и не получил прибыли. Он обратился в полицию, сейчас следователи ищут злоумышленников.
Мошенничество
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