Происшествия 28 декабря 2023, 17:30 Житель Нижнего Новгорода перевел мошенникам 4 миллиона рублей, желая заработать на криптобирже

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Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке увеличить свой доход с помощью криптобиржи. Он перевел злоумышленникам более четырех миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Мужчине предложили стать инвестором, для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов. В течение месяца нижегородец переводил деньги через мобильное приложение на неизвестные счета.

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Местный житель так и не получил прибыли. Он обратился в полицию, сейчас следователи ищут злоумышленников.