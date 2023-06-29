Происшествия 29 июня 2023, 18:47 Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу во время ссоры с женой

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Нижнего Новгорода задержали мужчину, который открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, между супружеской парой произошел бытовой конфликт. В результате ссоры мужчина схватил охотничье ружье и выстрелил в пол на кухне, женщина не пострадала.

Реклама

Отмечается, что правоохранители изъяли ружье и доставили местного жителя в территориальный ОВД.