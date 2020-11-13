Житель Нижнего Новгорода напал с травматическим оружием на медиков скорой

В Нижнем Новгороде мужчина напал с травматическим оружием на сотрудников скорой помощи. Он угрожал им убийством. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

По данным следствия, бригада скорой помощи 12 ноября приехала по вызову в квартиру на улице Вятская. Там нетрезвый хозяин устроил скандал и угрожал медиков убийством. Затем он начал стрелять из травмата в потолок. Об этом написало РИА «Новости».

Бригада выбежала на улицу. Пыл мужчины охладили сотрудники Росгвардии. В региональном управлении СК заявили, что проводят доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.