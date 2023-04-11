Происшествия 11 апреля 2023, 17:16 Житель Нижнего Новгорода два раза попал под колеса автомобиля

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Житель поселка Новинки в составе Нижнего Новгорода попал под колеса двух автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по области.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на улице Дачной. В какой-то момент его сбила иномарка. От столкновения мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал второй автомобиль. В результате пешеход получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. За нарушение ПДД пострадавшего привлекут к административной ответственности.