11 апреля 2023, 17:16
Житель Нижнего Новгорода два раза попал под колеса автомобиля
Житель поселка Новинки в составе Нижнего Новгорода попал под колеса двух автомобилей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по области.
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на улице Дачной. В какой-то момент его сбила иномарка. От столкновения мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал второй автомобиль. В результате пешеход получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. За нарушение ПДД пострадавшего привлекут к административной ответственности.
ДТП
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