Происшествия 20 февраля 2024, 17:35 Житель Нижегородской области зарезал знакомую после просьбы съехать из дома

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Нижегородской области. Его подозревают в убийстве, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в деревне Шеманиха. По предварительным данным, подозреваемый поссорился с бывшей сожительницей своего покойного родственника. Несмотря на просьбы съехать, женщина оставалась в его квартире.

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В ходе конфликта мужчина ударил ее ножом. Ранения оказались смертельными.