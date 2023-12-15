Происшествия 15 декабря 2023, 11:31 Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за убийство соседа

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Суд в Нижегородской области вынес приговор жителю Выксунского района. Его признали виновным в убийстве 62-летнего мужчины. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Преступление было совершено в селе Нижняя Верея. По информации ведомства, между фигурантом и его соседом разгорелся конфликт во время употребления спиртного.

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Злоумышленник схватил нож и нанес оппоненту смертельное ранение. Нападавшему назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.