Происшествия 30 января 2024, 14:47 Житель Нижегородской области получил 14 лет колонии за убийство соседки и поджог ее дома

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Суд в Нижегородской области вынес приговор 42-летнему жителю Богородска, обвиняемому в убийстве и поджоге. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, весной 2022 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, отправился к соседке, чтобы попросить алкоголь. Получив отказ, он набросился на 64-летнюю женщину и задушил ее шнуром. Кроме того, мужчина намеренно устроил пожар в доме жертвы.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы.