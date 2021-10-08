08 октября 2021, 15:11
Житель Нижегородской области погиб при погрузке бульдозера на прицеп
СК Нижегородской области: бульдозер опрокинулся при погрузке и придавил мужчину
Мужчина погиб при погрузке бульдозера на прицеп грузовика. Машина опрокинулась. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Нижегородской области.
Происшествие случилось 5 октября. Погиб рабочий, который в момент погрузки был внутри кабины бульдозера.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. В дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.