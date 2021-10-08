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    08 октября 2021, 15:11

    Житель Нижегородской области погиб при погрузке бульдозера на прицеп

    СК Нижегородской области: бульдозер опрокинулся при погрузке и придавил мужчину

    Дарья Морозова

    Мужчина погиб при погрузке бульдозера на прицеп грузовика. Машина опрокинулась. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Нижегородской области.

    Происшествие случилось 5 октября. Погиб рабочий, который в момент погрузки был внутри кабины бульдозера.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. В дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.