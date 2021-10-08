Житель Нижегородской области погиб при погрузке бульдозера на прицеп

Мужчина погиб при погрузке бульдозера на прицеп грузовика. Машина опрокинулась. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Нижегородской области.

Происшествие случилось 5 октября. Погиб рабочий, который в момент погрузки был внутри кабины бульдозера. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В дальнейшем возможно возбуждение уголовного дела.