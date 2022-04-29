Житель Нижегородской области насмерть сбил ребенка

Уголовное дело возбуждили в отношении водителя легкового автомобиля Hyundai, который насмерть сбил 15-летнего мальчика в деревне Теряево Богородского района Нижегородской области. ДТП со смертельным исходом произошло вечером во вторник, 26 апреля.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по региону, 49-летний мужчина за рулем иномарки ехал мимо дома № 20б по улице Дорожная. Неожиданно на проезжую часть выбежал подросток. Автомобилист не смог вовремя остановиться и сбил пешехода. Ребенок погиб от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже известно, что мальчик решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Однако на водителя все же завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД при эксплуатации транспортных средств», ему может грозить до четырех лет принудительных работ, либо до пяти лет лишения свободы.