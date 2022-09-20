Житель Нижегородской области лишился 800 тыс рублей из-за интернет-мошенников | 360°

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Житель Нижегородской области лишился 800 тыс рублей из-за интернет-мошенников

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В Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело, связанное с мошенничеством. Злоумышленники обманным путем забрали у местного жителя 800 тысяч рублей, написал сайт newsnn.ru.

Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, 56-летний житель Дзержинска оформил кредит на 800 тысяч рублей и отдал эти деньги лже-полицейскому, который якобы ловил мошенников. Мужчина на другом конце провода связал нижегородца со «старшим сотрудником банка», который убедил его взять ссуду и положить деньги на безопасный счет, чтобы сразу погасить кредит.

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Когда потерпевший озвучил свои данные, связь со злоумышленниками оборвалась.

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В настоящий момент полиция разыскивает аферистов. За мошеннические действия им грозит до шести лет колонии.

Мошенничество

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