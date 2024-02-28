Происшествия 28 февраля 2024, 17:01 Житель Нижегородской области до смерти избил знакомого гвоздодером

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Правоохранители задержали 26-летнего жителя Нижегородской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в поселке Октябрьском. Согласно данным ведомства, в доме на улице Пролетарской между фигурантом и его знакомым разгорелся конфликт.

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В ходе ссоры злоумышленник жестоко избил оппонента ногами и гвоздодером. Потерпевший скончался на месте.