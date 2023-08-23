Происшествия 23 августа 2023, 23:08 Житель Невского района Санкт-Петербурга погиб в результате пожара

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Пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга 22 августа. В результате возгорания погиб человек. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Пламя охватило трехкомнатную квартиру на улице Бабушкина в 11:59. К тушению привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Ликвидировать огонь удалось в 12:28.

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В результате возгорания погиб мужчина.

Ранее стало известно, что Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка. Он погиб во время пожара в ХМАО.