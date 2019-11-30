Житель Нефтекамска сбил на дороге пять подростков

В Башкирии водитель сбил пятерых подростков, которые около 20:00 (18:00 мск) шли в пригородном поселке Энергетик по улице Высоковольтная по дороге. Три 16-летних девочки были госпитализированы.

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Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, 56-летний местный житель за рулем Kia Сееd допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. В результате аварии трое 16-летних девочек доставлены в больницу для осмотра», — сообщили в Госавтоинспекции.

Житель Нефтекамска заявил, что не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, шедших слева по ходу движения. Состояние девушек не уточняется.