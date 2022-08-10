Житель Нефтеюганска пропал в больницу после прыжка с моста

Житель Нефтеюганска (ХМАО) попал в больницу после того, как прыгнул с моста. О происшествии рассказал сайт muksun.fm со ссылкой на Telegram-канал «Юграч».

Местные жители стали очевидцами произошедшего. По их словам, мужчина сидел на перилах моста и курил, а потом разделся и прыгнул вниз. Один из очевидцев подобрал прыгнувшего на лодке. Пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами, он находится в реанимации.