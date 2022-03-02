Житель Набережных Челнов скончался. Его смерть заметила больная мать

40-летний житель Набережных Челнов не смог прийти на помощь больной матери по причине собственной смерти.

Как сообщает inkazan.ru, в экстренные службы города позвонила пенсионерка. Она рассказала, что не услышала ответ от находившегося в квартире сына, когда попросила его помочь ей из-за боли в сердце. А когда сама смогла подойти к нему, он уже не дышал. Приехавшие медики подтвердили, что мужчина умер.

По словам его матери, он был безработным.