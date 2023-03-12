12 марта 2023, 10:24
Житель Набережных Челнов погиб при взрыве в квартире
СК: 21-летний парень погиб при взрыве в квартире многоэтажки в Набережных Челнах
В Набережных Челнах 21-летний парень погиб в результате взрыва в однокомнатной квартире на улице Раскольникова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Татарстан.
Взрыв раздался на 10-м этаже дома вечером 11 марта. Его источник устанавливается. Следователи рассматривают разные версии происшествия, в том числе самоубийство. При этом СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Санкция по статье — до 15 лет лишения свободы.
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По данным Telegram-канала «112», ранее молодой человек заказал по почте петарды. Также сообщается, что после взрыва в многоэтажке обрушились межкомнатные перекрытия и вышел из строя грузовой лифт. Жильцов эвакуировали, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.
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Между тем следователи продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, уже назначены необходимые экспертизы.
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