29 декабря 2022, 16:50
Житель Набережных Челнов не повелся на уловки мошенников и сохранил 900 тысяч рублей
Житель города Набережные Челны в Республике Татарстан раскусил мошенническую схему и не повелся на уловки злоумышленников. Ему удалось сохранить 900 тысяч рублей, сообщил сайт inkazan.ru.
Мошенники позвонили мужчине и сообщили, что его сын якобы попал в аварию. Они предложили урегулировать эту ситуацию за 900 тысяч рублей.
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Зная о таких преступных схемах, мужчина не стал переводить денежные средства злоумышленникам и сразу же обратился к полицейским.
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Мошенничество
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