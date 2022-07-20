Житель Мурома нарушил ПДД и сбил четырехлетнюю девочку

ДТП произошло в Муроме Владимирской области. Там водитель нарушил правила ПДД и наехал на четырехлетнюю девочку. Теперь виновника аварии ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 29 августа 2019 года. Злоумышленник ехал по стоянке, расположенной рядом с торговым центром. В какой-то момент он сбил девочку 2015 года рождения. В результате полученных травм ребенок умер.

Расследование дела затянулось, из-за чего мать потерпевшей обратилась к прокурору Владимирской области. Благодаря его вмешательству вину водителя удалось установить. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Муромский городской суд для рассмотрения.