20 июля 2022, 15:36
Житель Мурома нарушил ПДД и сбил четырехлетнюю девочку
ДТП произошло в Муроме Владимирской области. Там водитель нарушил правила ПДД и наехал на четырехлетнюю девочку. Теперь виновника аварии ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».
Ситуация произошла 29 августа 2019 года. Злоумышленник ехал по стоянке, расположенной рядом с торговым центром. В какой-то момент он сбил девочку 2015 года рождения. В результате полученных травм ребенок умер.
Расследование дела затянулось, из-за чего мать потерпевшей обратилась к прокурору Владимирской области. Благодаря его вмешательству вину водителя удалось установить. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Муромский городской суд для рассмотрения.