Происшествия 12 января 2023, 16:02 Житель Мурманской области угнал машину скорой помощи и попал в ДТП

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В городе Кандалакша Мурманской области правоохранители задержали местного жителя, который угнал машину скорой помощи и попал на ней в ДТП. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января возле городской больницы. Мужчина, возвращаясь домой от знакомых после застолья, решил угнать карету скорой помощи, чтобы не идти пешком.

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В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль, припаркованный на обочине дороги около одного из частных домов. На мужчину завели уголовное дело.

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