Житель Мурманска выпал с балкона шестого этажа

По данным информагентства, горожанин упал с балкона одного из домов на улице Ушакова. С полученными травмами его госпитализировали. Мужчина находится в реанимации.

«Дни.ру» заверили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность пострадавшего установлена.