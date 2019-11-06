  • Житель Мурманска выпал с балкона шестого этажа

    06 ноября 2019, 13:49

    Артур Блянихов

    В Мурманске в реанимацию попал 37-летний мужчина, который свалился с балкона шестого этажа, передает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным информагентства, горожанин упал с балкона одного из домов на улице Ушакова. С полученными травмами его госпитализировали. Мужчина находится в реанимации.

    «Дни.ру» заверили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность пострадавшего установлена.