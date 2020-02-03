Житель Мурманска устроил скандал в кардиологии. Он обвинял медсестер в пьянстве, но сделал хуже только себе

Скандал разгорелся в больнице Мурманска. Мужчина посреди ночи пришел к лежащему в больнице отцу. Увидев полный мочеприемник, посетитель отправился в комнату медсестер, где женщины пили чай в свой перерыв. Там он и устроил скандал, который сам снял на видео. И вся эта история обернулась против него.

На кадрах, которые снял посетитель, видно, как он не сдерживаясь в выражениях спорит с работницей отделения, кто из них выпил — он или она. После этого мужчина срывается на мат и оскорбления. Но медработники не реагировали и даже пытались шутить. Это злило посетителя еще больше. Успокоить его не помогли даже угрозы вызвать сотрудников ОМОНа.

Мужчина пообещал разогнать всех работников, а после толкнул стул на колесиках, который ударил одну из женщин

Одна из медсестер пошла с нарушителем спокойствия в палату, чтобы посмотреть, что же его так возмутило. Но он не подпускал ее к пациенту, требуя дождаться приезда полиции.

Главный врач больницы Евгений Тарбаев в беседе с изданием «СеверПост» уточнил, что пьяным был как раз дебошир. Он уточнил, что мужчина ударил стулом одну из медсестер. Она уже сняла побои и теперь подаст заявление в полицию.

«Время было около трех ночи, и так как таким пациентам дают мочегонные, мешок с мочой в это время мог быть полным», — пояснил главный врач.

Пока еще непонятно, как пьяный гость смог пройти ночью в больницу. Но руководство медицинского учреждения уже направило свою претензию по поводу случившегося охранному предприятию, которое работает в больнице.