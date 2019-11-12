Житель Мурманска ранил себя ножом в магазине

По данным информагентства, в ночь с 10 на 11 ноября горожанин пришел в магазин «Евророс», располагающийся на проспекте Героев-североморцев. Он достал нож и на глазах очевидцев порезал себя. При этом мужчина требовал вызвать стражей правопорядка.

«Дни.ру» рассказали, что на место прибыли сотрудники Росгвардии, которых вызвал продавец, нажав на тревожную кнопку. Они доставили странного посетителя в травмпункт, после чего передали скорой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.