Житель Мурманска ранил себя ножом в магазине
В один из магазинов Мурманска пришел мужчина, который прямо на глазах у посетителей и персонала начал резать себя ножом. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным информагентства, в ночь с 10 на 11 ноября горожанин пришел в магазин «Евророс», располагающийся на проспекте Героев-североморцев. Он достал нож и на глазах очевидцев порезал себя. При этом мужчина требовал вызвать стражей правопорядка.
«Дни.ру» рассказали, что на место прибыли сотрудники Росгвардии, которых вызвал продавец, нажав на тревожную кнопку. Они доставили странного посетителя в травмпункт, после чего передали скорой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.