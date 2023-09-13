Происшествия 13 сентября 2023, 20:33 Житель Москвы вместе с подельниками пытался продать в Подмосковье крупную партию кокаина Дело наркоторговцев, пытавшихся продать 9 кг кокаина в Подмосковье, ушло в суд Прокуратура Московской области

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Подмосковная прокуратура направила в Клинский городской суд уголовное дело о попытке продать более девяти килограммов кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение против жителя Москвы. Ему вменили покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Обвиняемого поместили под стражу.

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По версии следствия, злоумышленник совместно с соучастниками пытался сбыть кокаин в особо крупном размере на территории Московской области и других регионов России.

Уголовные дела в отношении подельников мужчины выделили в отдельное производство.

Наркоторговцев поймали в марте 2023 года. Тогда полицейские изъяли у них более девяти килограммов наркотиков.

Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске задержали мигранта-наркодилера. У уроженца одной из стран ближнего зарубежья полицейские обнаружили 600 граммов героина.

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