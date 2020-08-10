Житель Москвы умер во время телефонного разговора с матерью

Мужчина умер во время телефонного разговора с матерью, находясь в одной из квартир на улице Академика Ильюшина в Москве.

Уточняется, что 73-летняя женщина уехала на выходные на дачу, а ее сын остался дома в городе. Вечером мужчина позвонил ей и сообщил, что разбил голову, и у него не останавливаясь идет кровь. Женщина посоветовала промыть рану перекисью водорода и перебинтовать голову.

Спустя некоторое время она позвонила сыну, чтобы узнать о его состоянии, но трубку он не взял. С утра женщина отправилась в Москву. Когда она открыла дверь квартиры, то обнаружила его на полу комнаты в луже крови, пишет сайт kp.ru.

«Пенсионерка сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики пытались реанимировать Сергея, но было уже поздно — мужчина скончался. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, как и травм, сигнализирующих о криминальном характере происшествия», — рассказали медики.

Врачи уточнили, что кости черепа целы, а кровь шла из большой ссадины на затылочной части головы. В настоящий момент полиция устанавливает детали произошедшего.