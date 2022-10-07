Появилось видео из квартиры на Чертановской улице, где взорвался баллон | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео из квартиры на Чертановской улице, где взорвался баллон Баллон взорвался при замене радиаторов в квартире на Чертановской улице в Москве

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В квартире дома 24 корпус 1 на Чертановской улице в Москве прогремел взрыв. Пострадал мужчина — он получил легкие ожоги и порезы. «360» побывал на месте происшествия и выяснил, что там случилось.

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Жители многоэтажки испугались — они посчитали, что взорвался бытовой газ.

«360»

Источник «360» рассказал, что взрыв случился из-за проведения ремонтных работ.

«360»

«При замене радиаторов у этих ребят [сотрудников ремонтных служб] произошел хлопок, вернее — разгерметизация баллона», — рассказали «360» в пресс-службе столичного МЧС.

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