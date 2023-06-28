Эксклюзив 28 июня 2023, 22:28 Житель Москвы пообещал «всех взорвать» — источник Источник «360»: москвич пригрозил взорвать газ на севере столицы Avinash Shet / Unsplash

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Житель Москвы пообещал «всех взорвать», включив газ, сообщил источник «360». По его информации, с подобным заявлением выступил житель САО. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

По словам источника, устроить взрыв пообещал житель квартиры в доме 18 на Петрозаводской улице. Собеседник добавил, что у мужчины якобы имеются проблемы с психикой, однако сотрудники экстренных служб все же прибыли к 12-этажке на севере столицы.

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«Проверили, ничего нет. Полиция ждет „психушку“», — добавил источник.

Днем 27 июня в полицию обратился житель северо-востока Москвы. Мужчина заявил, что у него в руках находится боевая граната, которую он пообещал привести в действие. В квартиру на улице Декабристов выехали полицейские. Они задержали 43-летнего москвича и доставили его в отделение. При нем не нашли взрывного устройства, а сам он был пьян. Его супруга позже рассказала, что так муж решил пошутить, и в итоге ситуацию удалось разрешить. Выяснилось, что мужчина работает автомехаником, а на днях он отмечал день рождения.