Происшествия 23 мая 2023, 19:01 Житель Москвы отдал машину другу и заявил в полицию об угоне ГУ МВД: москвич, написавший ложный донос об угоне, находится под подпиской о невыезде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Москвич обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля. Однако после проверки выяснилось, что машину никто не угонял. Об этом АПГ «Москва» сообщили в Главном управлении МВД по столице.

По словам владельца, автомобиль Daewoo пропал во дворе дома во 2-м Нагатинском проезде. Но в результате оперативно-разыскных мероприятий полиция выяснила, что «потерпевший» сам отдал свою машину другу без оформления документов.

Реклама

Через некоторое время молодому человеку начали приходить штрафы за нарушение ПДД, которые «заработал» его приятель. Чтобы их не оплачивать, он заявил в правоохранительные органы об угоне.

Против москвича возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса («Заведомо ложный донос»). Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мужчина в трусах и с лопатой угнал скорую в Карелии.